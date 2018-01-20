В шести областях Украины временно сняли ограничения на движение транспорта

КИЕВ. 19 января. УНН. Ограничения на движение транспорта временно снято в шести областях Украины. Об этом сообщили в Укравтодоре, передает УНН.

“В связи с обеспечением безопасных условий движения и проведением снегоочистительных работ восстановлено движение на автодорогах государственного значения в следующих областях: Киевская, Кировоградская, Черкасская, Винницкая, Черниговская и Одесская области (на отдельных дорогах)”, — говорится в сообщении.

В то же время, по состоянию на 19:30 в Одесской области действуют ограничения на движение большегрузного транспорта, а на отдельных участках дорог ограничено движение для всех видов транспорта.

В частности, движение любого транспорта ограничено по дорогам:

М-13 Кропивницкий — Платоново, км 157 + 216 — км 254 + 416 в пределах Одесской области;

М-15 Одесса — Рени, от г. Сарата до с. Монаши и возле г. Татарбунары.

Кроме того, запрещено движение большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по всем дорогам государственного значения в 7 районах: Ананьевский, Окнянський, Балтский, Любашевский, Кодымский, Савранский, Подольский.

Действует запрет на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по таким дорогам государственного значения:

М-13 Кропивницкий — Платоново (на г. Кишинев), км 157 + 216 — км 254 + 416;

Р-75 КПП “Тимково” — Балта — Первомайск — Доманевка — Александровка, км 0 +000 — км 81 + 7421;

Р-72 КПП “Староказачье” — Б.-Днестровский, км 0 +000 — км 37 + 168.

Напомним, ограничения на движение большегрузного транспорта по состоянию на утро пятницы действовали в семи областях.