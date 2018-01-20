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Семнадцатилетняя украинка победила на этапе Гран-при по дзюдо

Семнадцатилетняя украинка победила на этапе Гран-при по дзюдо

КИЕВ. 19 января. УНН. Украинская 17-летняя дзюдоистка Дарья Билодид выиграла первый в сезоне этап Гран При, что происходит в Тунисе, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований и НОК Украины.

В весовой категории до 48 кг Билодид на групповом этапе сначала победила россиянку Агазаде, а затем представительницу Нидерландов. За выход в финал наша соотечественница выиграла у другой украинки Марины Черняк. В борьбе за "золото" Билодид иппоном победила румынку Александру Поп.

Отметим, что Черняк после поражения в полуфинале победила представительницу Узбекистана и стала бронзовым призером.

Примечательно, что всего за награды в Тунисе поведут борьбу 12 спортсменов из Украины.

Добавим также, 335 спортсменов из 46 стран принимают участие в первом турнире сезона.

Как сообщал УНН, в 16-летнем возрасте Билодид стала чемпионкой Европы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Тунис, дзюдо
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