Лавров о реинтеграции Донбасса: этот закон перечеркивает минские договоренности

КИЕВ. 19 января. УНН. Принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности. Минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей "нормандского формата" в Минске. Для нас это очевидно", - сказал Лавров на пресс-конференции.

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Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 18 января, во втором чтении приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", более известный как закон о реинтеграции Донбасса. Решение поддержали 280 народных депутатов. Особый интерес заключается в том, что Россия определяется как страна-агрессор.