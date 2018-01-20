Макрон пригласил Меркель на концерт
Ангела Меркель и Эммануель Макрон
КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель в филармонию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Как пишет издание, политики послушают произведения композитора Клода Дебюсси.
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"После нашей встречи мы вместе отправимся в филармонию на концерт маэстро Баренбойма, который открывает цикл Дебюсси накануне столетия этого композитора", - сказал Макрон на пресс-конференции накануне встречи с Меркель в Париже.
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По словам Меркель, будущий совместный поход на концерт "довольно символический".