Макрон пригласил Меркель на концерт

КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель в филармонию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Как пишет издание, политики послушают произведения композитора Клода Дебюсси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания и Франция заявили о приверженности ядерной сделке с Ираном

"После нашей встречи мы вместе отправимся в филармонию на концерт маэстро Баренбойма, который открывает цикл Дебюсси накануне столетия этого композитора", - сказал Макрон на пресс-конференции накануне встречи с Меркель в Париже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания и Франция к 2020 году создадут 10-тысячный экспедиционный корпус

По словам Меркель, будущий совместный поход на концерт "довольно символический".