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Завтра улицы и дороги Киева скует гололед

Завтра улицы и дороги Киева скует гололед

КИЕВ. 19 января. УНН. С 20 по 22 января на дорогах столицы ожидается гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.

В среднем на 20 января синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью 3-5° мороза, днем ​​0-2° мороза.

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21 и 22 января также будет облачно, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 6-8° мороза, днем ​​2-4° мороза.

Источник: УНН
Теги: Киев, гололед
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