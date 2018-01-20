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В Китае предупредили о новой угрозе в результате аварии иранского танкера

В Китае предупредили о новой угрозе в результате аварии иранского танкера

КИЕВ. 19 января. УНН. Затонувший иранский нефтяной танкер может вызвать выброс тяжелого бункерного топлива, а также легких нефтепродуктов у восточного побережья Китая, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Точное количество бункерного топлива, которая была на борту танкера Sanchi на момент столкновения с гонконгским сухогрузом, остается неизвестной.

“Было много проявлений нефтяных пятен различных размеров и типов на месте затопления и вблизи ... пятна превысили 200 кв. м в четверг”, — заявил представитель департамента экологической защиты Государственной администрации по вопросам океанов Хуо Чуанлин (Guo Chuanlin).

Хо сообщил, что вблизи береговой линии не было обнаружено разливов нефти, хотя влияние катастрофы на жизнь океана трудно предсказать.

Государственная администрация сообщила в четверг о трех нефтяные пятна, которые вместе покрывают площадь в 20,7 км2.

Бункерное топливо — это тяжелая нефть, которая используется в судовых двигателях, и ее трудно удалить из моря после разлива, в отличие от конденсатного топлива — чрезвычайно легкой формы масла, которое перевозило судно.

Сообщается, что танкер перевозил 111 300 тонн конденсата, когда произошла авария. Большая часть топлива испарялась после того, как судно загорелось.

Напомним, 6 января в 20:00 возле устья реки Янцзы панамский нефтяной танкер Sanchi столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая.

Как сообщал УНН, 14 января танкер “Sanchi” затонул в Восточно-Китайском море, оставив вокруг себя горящую нефтяное пятно.

Источник: УНН
Теги: Китай, нефть, авария, Иран
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