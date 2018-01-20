Движение по всем направлениям восстановили на Кировоградщине

КИЕВ. 19 января. УНН. На Кировоградщине восстановили движение для транспорта по всем направлениям. Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Кировоградской области, информирует УНН.

“Служба сообщает о снятии ограничений движения транспорта по дорогам общего пользования, которые были введены на участках Н-01 Киев-Знаменка в пределах Знаменского и Александровского районов, Н-24 Благовещенское-Николаев км 0 000-46 + 380, М −12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка км 578 + 928 — 703 + 226, Т-12-14 Новоархангельск-Добровеличковка-Николаевка, участок км 0 +000 — 80 + 00”, - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНН, ограничения на движение транспорта временно снят в шести областях Украины.