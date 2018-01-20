Регистрация | Вход |
USD: 28,84 0,0673  EUR: 35,35 0,1400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 20 января 2018 06:41
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Минский процесс по Донбассу не будет перенесен ни в Астану, ни в Вену - Карасев
Минский процесс по Донбассу не будет перенесен ни в Астану, ни в Вену - Карасев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Движение по всем направлениям восстановили на Кировоградщине

Движение по всем направлениям восстановили на Кировоградщине

КИЕВ. 19 января. УНН. На Кировоградщине восстановили движение для транспорта по всем направлениям. Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Кировоградской области, информирует УНН.

“Служба сообщает о снятии ограничений движения транспорта по дорогам общего пользования, которые были введены на участках Н-01 Киев-Знаменка в пределах Знаменского и Александровского районов, Н-24 Благовещенское-Николаев км 0 000-46 + 380, М −12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка км 578 + 928 — 703 + 226, Т-12-14 Новоархангельск-Добровеличковка-Николаевка, участок км 0 +000 — 80 + 00”, - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНН, ограничения на движение транспорта временно снят в шести областях Украины.

Источник: УНН
Теги: Кировоградская область, песчаная буря
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.