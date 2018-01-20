Порошенко в Давосе встретится с Трампом - МИД

КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в Давосе во время Всемирного экономического форума встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер", передает УНН.

"Президент будет разговаривать с Трампом...", - сказал Климкин, рассказывая о встрече Порошенко в рамках экономического форума, который состоится в Давосе.

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По словам главы МИД, всего у Президента Украины в Давосе запланировано около 20 встреч.

Напомним, представитель Президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе Президент расскажет о достижениях Украины.

Всемирный экономический форум начнется 23 января и продлится до 26 января в Швейцарии (Давос).