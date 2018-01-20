Регистрация | Вход |
USD: 28,84 0,0673  EUR: 35,35 0,1400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 20 января 2018 06:41
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Минский процесс по Донбассу не будет перенесен ни в Астану, ни в Вену - Карасев
Минский процесс по Донбассу не будет перенесен ни в Астану, ни в Вену - Карасев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Порошенко в Давосе встретится с Трампом - МИД

Порошенко в Давосе встретится с Трампом - МИД

Петр Порошенко и Дональд Трамп

КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в Давосе во время Всемирного экономического форума встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер", передает УНН.

"Президент будет разговаривать с Трампом...", - сказал Климкин, рассказывая о встрече Порошенко в рамках экономического форума, который состоится в Давосе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лагард и Порошенко планируют встретиться в Давосе

По словам главы МИД, всего у Президента Украины в Давосе запланировано около 20 встреч.

Напомним, представитель Президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе Президент расскажет о достижениях Украины.

Всемирный экономический форум начнется 23 января и продлится до 26 января в Швейцарии (Давос).

Источник: УНН
Теги: МИД, Давос, встреча, Петр Порошенко, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.