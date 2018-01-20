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-За песчаной бури в Египте "застряли" 300 украинский

-За песчаной бури в Египте "застряли" 300 украинский

КИЕВ. 19 января. УНН. Почти 300 Украинская в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейхе не могут вылететь в Киев из-за песчаной бури — задержан вылет трех рейсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “5 канал”.

По словам представителя Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, задержка трех рейсов из Шарм-эш-Шейхе в Киев связана со штормовым предупреждением и песчаной бурей, которая бурлит в Египте.

Дипломат отметил, что всех граждан Украины поселили в гостиницах за счет туристической компании.

Кроме того, в международный аэропорт “Борисполь” с задержкой прибывают самолеты из Европы, в частности — Брюссель, Вену и Лондон.

Напомним, количество погибших в результате урагана в странах Западной Европы возросло до 10 человек.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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