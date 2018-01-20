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Спасатели вытащили из сугробов около 200 единиц техники на Кировоградщине

Спасатели вытащили из сугробов около 200 единиц техники на Кировоградщине

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КИЕВ. 19 января. УНН. За прошедшие сутки подразделения Управления ДСНС Украины в Кировоградской области изъяли 197 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба В ДСНС в области, передает УНН.

“Из них 73 грузовых автомобиля, 5 автобусов, 2 кареты скорой медицинской помощи и 117 легковых автомобилей” — сообщили в пресс-службе.

Согласно информации, 3 раза спасатели привлекались для оказания помощи по транспортировке больных (2 беременных и 1 больного в Голованевском р-не).

18.01.2018 привлечено шляхопрокладач БАТ-2 (бульдозер на армейском тягачи) для расчистки автодороги М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий (от границы с Черкасской областью в г.. Умань) и М-05 Киев-Одесса (на территории Черкасской и Кировоградской областей ).

18.01.2018 организована работа мобильного пункта обогрева на территории Благовещенского района (автодорога Киев-Одесса, возле с. В. Трояны).

Напомним, на участке трассы Киев-Одесса в Кировоградской области остановлено около 100 грузовиков на временно оборудованном месте в связи с временным запретом движения грузового транспорта.

Источник: УНН
Теги: спорт, Кировоградская область
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