Уволенный за коррупцию экс-президент Бразилии снова хочет возглавить государство

КИЕВ. 20 января. УНН. Бывший президент Бразилии Фернанду Афонсу Колор ди Мелу, который, в своё время, покинул этот пост из-за обвинений в коррупции, в пятницу заявил, что снова хочет возглавить страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Folha de Sao Paulo.

“Говорю вам, что это один из важнейших моментов моей жизни как человека и публичной фигуры. Сегодня (в пятницу) я принял решение — выдвинуть свою кандидатуру на пост президента республики. Спасибо — и вперед, к победе!”, - приводит портал заявление экс-главы Бразилии.

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Всеобщие выборы в Бразилии запланированы на октябрь 2018 года.

Колор уже вошел в историю Бразилии дважды. В 1989 году он стал первым президентом Бразилии, выбранным всенародным голосованием после окончания военной диктатуры. Но уже через три года он прославился во второй раз — когда стал первым президентом страны, смещенным с высокого поста после импичмента за коррупционного скандала.

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Затем он стал сенатором. В августе 2017 верховный суд Бразилии согласился рассмотреть обвинения в коррупции, отмывании денежных средств и преступном сговоре, выдвинутое прокуратурой против Колора. Прокуратура обвиняла экс-лидера в возможном получении взяток в размере около 9 млн долларов благодаря коррупционной схеме в нефтяной компании Petrobras.