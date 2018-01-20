Президент Сербии отправляется в Косово на фоне убийства сербского политика

КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Сербии Александар Вучич в субботу посетит автономный край Косово и Метохия. Ему предстоит успокоить сербов, проживающих в этом регионе, за возможной реакции на убийства сербского политика Оливера Ивановича. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Поездка продлится два дня. За это время сербский лидер посетит всемирно известный сербский монастырь Грачаница под Приштиной и поселок Лапло-Деревня в центре Косово, где живут 853 серба. Кроме того, он возложит венок к месту убийства Ивановича в Косовска-Митровице.

О решении посетить Косово после убийства, всколыхнуло всю Сербию и поставило под угрозу стабильность на Балканах, Вучич заявил 16 января во время обращения к нации. “Я скоро буду в Косово, так как нужно поговорить с народом, этого ждет”, — сказал он.

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Как заявил в среду однопартиец Вучич с Сербской прогрессивной партии, председатель парламентской группы по Косово и Метохии Милован Дрецун, “поездка Вучич очень рискованная, но необходимо”. “Президент будет с сербским народом, покажет, что государство Сербия полностью поддерживает сербский народ в Косово и Метохии, подбадривает его, гарантирует безопасность, насколько Сербия может это сделать, сдерживает нарастающее напряжение. Посещение Вучич переломит ситуацию и воспрепятствует дальнейшей напряженности”, - заявил парламентарий.

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович в пятницу назвал поездку Вучич чрезвычайно рискованной. “Убийство Оливера Ивановича <...> делает это посещение очень сложным. Но Вучич на эту тему невозможно разговаривать, мы никак не можем отказать его от этого намерения, он не размышляет, есть ли угроза его личной безопасности”, - отметил министр.

Еще одна причина поездки Вучич в Косово и Метохию — серьезная опасность, нависшую над краем. И сам президент, и силовой блок правительства после убийства Ивановича выразили опасения, что полицейские силы Косово могут занять север края, где компактно проживают сербы, под предлогом расследования преступления. В обращении к нации сербский лидер предостерег власти Косово от этой попытки.

Как ранее информировал УНН, лидер косовских сербов Оливер Иванович был застрелен во вторник в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии “Свобода, демократия, правда”. Президент Сербии Вучич уже назвал убийство терактом и нападением на весь сербский народ. Глава канцелярии по Косово и Метохии при Кабмине Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.

Премьер-министр самопровозглашенной Косово Рамуш Харадинай призвал не использовать убийство одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича в политических целях. Соответствующее заявление Харадинай сделал во вторник после экстренного заседания созванной им Совета безопасности непризнанной республики.

Совет безопасности частичное признание Республики Косово не исключила, что в случае необходимости обратится за помощью к Федеральному бюро расследований США за помощью в расследовании убийства одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича.