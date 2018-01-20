ФБР проверяет человека, который мог быть связан со стрельбой в Лас-Вегасе

КИЕВ. 20 января. УНН. Федеральное бюро расследований США проводит проверку в отношении человека, который мог быть каким-то образом связан со стрельбой, устроенной американцем Стивеном Пэддоком в Лас-Вегасе (штат Невада) в октябре 2017 года. Об этом 19 января сообщил городской шериф Джозеф Ломбардо, передает УНН.

По его словам, ФБР инициировало расследование “в отношении лица, подающего интерес на федеральном уровне”. Как отметил Ломбардо, власть заинтересовалась этим человеком, изучая обстоятельства устроенной Пэддок бойни. Более подробной информации шериф не предоставил, личность этого человека он также не раскрыл.

Ломбардо отметил, что по мере проведения расследования, полиция узнает новые детали происшествия, однако мотивы, которыми руководствовался Пэддок-прежнему не установлены, сообщает агентство The Associated Press. Шериф подтвердил, что Пэддок рассматривал и другие места для осуществления атаки, в том числе популярный пляж в Санта-Монике (штат Калифорния). Однако связи стрелка с любыми террористическими группировками власти обнаружить не удалось.

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Как отметил Ломбардо, правоохранительные органы выяснили, что Пэддок изучал в интернете информацию о тактике и последовательности действий, предпринимаемых американской полицией и бойцами спецназа в случаях крупных инцидентов с возможными жертвами.

Шериф сообщил, что не ожидает предъявления обвинений подруге Пэддок — Мерил Дэн, по которой правоохранители ранее проводили проверку. Ломбардо также рассказал, что на компьютерах, принадлежащих стрелку, были обнаружены материалы с детской порнографией.

Также шериф сообщил, что власти США повысила официальное число пострадавших в результате бойни до 851 человека.

По его словам, 422 человека получили непосредственно пулевые ранения после того, как Пэддок из окна гостиницы открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля, проходившего на открытом воздухе неподалеку от отеля Mandalay Bay Resort.

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Какие травмы получили остальные пострадавшие, шериф не уточнил. Однако, как отмечает агентство The Associated Press, речь идет, скорее всего, о различных ранения, полученных в результате давки, которая произошла, когда около 22 тыс. Посетителей фестиваля начали в панике разбегаться и искать укрытия. Ранее власти заявляли, что число пострадавших составило около 550 человек.

Всего жертвами бойни стали 59 посетителей фестиваля. По данным полиции, тело 31 человека было найдено в пределах или в непосредственной близости от открытой концертной площадки, где проходило мероприятие. Остальные умерли в больницах.

Массовое убийство (масшутинг) в Лас-Вегасе стало массовым в истории США с момента событий 11 сентября 2001 года, опередив по количеству жертв массовое убийство в Орландо.