Боксер Гвоздик проведет бой за титул временного чемпиона мира WBC

КИЕВ. 20 января. УНН. Украинский боксер Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) проведет бой за титул “временного чемпиона” по версии WBC в полутяжелом весе, сообщает УНН со ссылкой на издание BoxingTalk.

Соперником украинском станет француз Мехди Амар (34-5-2, 16 КО). Сам поединок должен состояться 17 марта в Нью-Йорке на легендарной арене “Madison Square Garden”.

Отметим, что будущий триумфатор поединка будет обязан встретиться с победителем боя между чемпионом WBC Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО) и претендентом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО).

Стоит отметить, что в предыдущем бою Гвоздик нокаутировал американца Крейга Бейкера.

Напомним, что наш спортсмен возглавил рейтинг WBO.