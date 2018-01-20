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Боксер Гвоздик проведет бой за титул временного чемпиона мира WBC

Боксер Гвоздик проведет бой за титул временного чемпиона мира WBC

КИЕВ. 20 января. УНН. Украинский боксер Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) проведет бой за титул “временного чемпиона” по версии WBC в полутяжелом весе, сообщает УНН со ссылкой на издание BoxingTalk.

Соперником украинском станет француз Мехди Амар (34-5-2, 16 КО). Сам поединок должен состояться 17 марта в Нью-Йорке на легендарной арене “Madison Square Garden”.

Отметим, что будущий триумфатор поединка будет обязан встретиться с победителем боя между чемпионом WBC Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО) и претендентом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО).

Стоит отметить, что в предыдущем бою Гвоздик нокаутировал американца Крейга Бейкера.

Напомним, что наш спортсмен возглавил рейтинг WBO.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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