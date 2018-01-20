Второго референдума по вопросу выхода из состава ЕС не будет - Тереза ​​Мэй

КИЕВ. 20 января. УНН. Второго референдума по вопросу выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit) не будет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в опубликованном интервью немецкой газете Bild.

“Нет, второго референдума не будет, — сообщила британская лидер. — Парламент предоставил право выбора британской общественности, и она приняла свое решение”. “Мы оставляем ЕС, но не Европу, мы хотим партнерства с Евросоюзом”, — подчеркнула премьер.

По словам Мэй, Соединенное Королевство не намеренно “сжигать все мосты”. “У нас общие интересы и мы стоим перед общими вызовами”, — отметила она, отметив, что Соединенное Королевство готово выполнить свои обязательства по обеспечению общей безопасности.

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“Мы не закрываем дверь, — продолжала Мэй. — Трансграничное поток товаров важен для обеих сторон”. “Мы хотим договориться о всеобъемлющее соглашение о свободной торговле, а также о партнерстве в сфере безопасности”, — подчеркнула премьер-Министерка.

Касаясь отношений с ФРГ, Мэй отметила, что Лондон тесно сотрудничает с Берлином в проблеме Ирана, в вопросе отношения к России и “тому, что происходит в Украине”.

Напомним, один из лидеров кампании Brexit Найджел Фарадж в четверг заявил, что он обдумывает идею проведения второго референдума о членстве Великобритании в Европейском Союзе, утверждая, что повторное голосование подтвердит победу “выхода” из ЕС и прекратит дискуссию.