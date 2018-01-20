Сегодня улицы и дороги Киева скует гололед

КИЕВ. 20 января. УНН. С 20 по 22 января на дорогах столицы ожидается гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.

В среднем на 20 января синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью 3-5° мороза, днем ​​0-2° мороза.

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21 и 22 января также будет облачно, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 6-8 ° мороза, днем ​​2-4 ° мороза.