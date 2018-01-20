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Арестованный экс-сотрудник ЦРУ помог Китаю ликвидировать 20 информаторов разведки США

Арестованный экс-сотрудник ЦРУ помог Китаю ликвидировать 20 информаторов разведки США

КИЕВ. 20 января. УНН. Власти США подозревают арестованного экс-сотрудника ЦРУ Джерри Чун Шин Ли в передаче китайским спецслужбам данных, которые помогли им найти и казнить по крайней мере 20 информаторов американской разведки в КНР. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на должностных лиц соединенных Штатов телекомпания NBC, информирует УНН.

Согласно её данным, общая группа сотрудников ЦРУ и ФБР, проводившие расследование, подозревает, что китайская сторона поделилась полученными от 53-летнего Джерри Чунь Шин Ли сведениям со спецслужбами России. Последние могли использовать информацию для разоблачения и даже ликвидации американских шпионов на своей территории, утверждает телеканал. По ее словам, до сих пор никто не сообщал о таком обмене между КНР и РФ.

В мае 2017 года NYT сообщила со ссылкой на источники, что китайским спецслужбам в период с 2010 по 2012 годы удалось практически разрушить разведывательную сеть ЦРУ в КНР, которую создавали на протяжении многих лет. В публикации уточнялось, что действующие и бывшие американские чиновники охарактеризовали эти события как одну из самых больших неудач для США в разведывательной сфере за десятилетие. По сведениям газеты, уменьшение объемов поступления разведывательных данных о Китае отметил Барак Обама, бывший в то время президентом США.

Издание уточняет, что самые подозрения в ЦРУ вызвал один бывший сотрудник управления, однако о доказательствах, подтверждающих, что именно он предоставил Пекину информацию, тогда не сообщалось. Сегодня же известно, по данным Минюста США, что речь идет о “двух небольших блокнотах, в которых от руки было записано секретная информация, в том числе реальные имена и номера телефонов агентов ЦРУ, которые работали под прикрытием, детали их встреч” и другая подобная информация.

Напомним, 53-летний Джерри Чун Шин Ли был арестован в понедельник по прибытии в Нью-Йорк. Как отмечается, он натурализованным гражданином США и живет в Гонконге. На ЦРУ Джерри Чун Шин Ли работал с 1994 года и имел дело с секретной информацией.

Источник: УНН
Теги: США, Китай, информатор
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