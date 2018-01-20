АНБ США удалило данные интернет-слежки за семь лет, несмотря на судебный запрет - Politico

КИЕВ. 20 января. УНН. Агентство национальной безопасности США (АНБ) удалило данные, связанные с операциями по слежке, несмотря на обязательства их сохранить, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

По данным издания, АНБ сообщил окружному судье США Джеффри Уайту, что агентству не удалось сохранить содержание интернет-сообщений, перехваченных по указу экс-президента Джорджа Буша в 2001-2007 годах. Кроме того, сохранились и резервные копии переписки — они были стерты в 2009, 2011 и 2016 годах.

Представитель АНБ заявил, что данные были стерты, чтобы освободить место для хранения новой информации. “Данные были удалены не специально”, — сказал он.

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Как ранее сообщал УНН, президент США Дональд Трамп подписал 19 января закон о продлении на шесть лет срок действия программы по осуществлению прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме.

Существование масштабных программ слежения раскрыл для широкой публики в 2013 году американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Сноуден. По его данным, американские спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру. Он раскрыл существование программы PRISM, которая включает в себя массовое наблюдение за переговорами американцев и иностранных граждан по телефону и интернету. По его утверждению, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, смотреть фотографии, видео, отслеживать файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. В программе PRISM участвуют Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo !, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk.

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В американском обществе с тех пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках этих программ. В конгрессе не возражают против слежки за иностранцами.

Представители спецслужб утверждают, что не следят за американцами сознательно и данные граждан США оказываются в базах данных случайно. Спецслужбы также утверждают, что с помощью данных программ удалось предотвратить немало терактов в США, но отказываются говорить, о каких именно нереализованные атаки идет.