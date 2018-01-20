В США съемочную группу задержали в аэропорту за попытку провоза муляжа бомбы

КИЕВ. 20 января. УНН. Съемочная группа, работающая по контракту на американский телеканал CNBC, была задержана в международном аэропорту Ньюарка (штат Нью-Джерси) за попытку провезти муляжа бомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию ABC.

Согласно данным телекомпании, не менее семи человек, которые снимали по контракту различные репортажи для CNBC, пытались в ручной клади пронести через пункт досмотра устройство, которое внешне был похож на настоящую самодельную бомбу.

Согласно предварительным данным полиции, они намеревались таким образом проверить, смогут службы безопасности аэропорта обнаружить муляж, и затем использовать это в своем сюжете.

Задержанным предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности и заговоре с целью вызвать панику среди населения. Как отмечается, членам съемочной группы могут угрожать штрафы в размере более 13 тысяч долларов США.