Названа причина смерти легендарного музыканта Тома Петти

КИЕВ. 20 января. УНН. Судмедэксперты установили причину смерти американского рок-исполнителя Тома Петти. Как сообщило в субботу агентство Reuters, музыкант умер от случайной передозировки сильнодействующими лекарственными препаратами, информирует УНН.

По сведениям агентства, в крови американского рок-музыканта Тома Петти была найдена смесь из семи веществ — несколько видов обезболивающих, снотворное и антидепрессанты. Их одновременный прием привел к остановке сердца. Петти умер на 67-м году жизни.

Музыканта нашли в октябре прошлого года в его доме в городе Малибу (штат Калифорния) в критическом состоянии. Исполнитель был доставлен в больницу, где впоследствии Петти умер на 67-м году жизни.

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Том Петти родился 20 октября 1950 года, получил известность в 1970-х, выступая с группой Tom Petty and the Heartbreakers. Группа выпустила несколько хитов, в том числе American Girl (“Американская девушка”), Free Fallin (“Свободное падение”), Listen to Her Heart (“Прислушайся к ее сердцу”) и некоторые другие. В 2002 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.

Петти также выпустил три сольных альбома, сотрудничал и выступал совместно с Бобом Диланом и Джорджем Харрисоном.

Как ранее сообщал УНН, в результате вскрытия тела вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, который покончил с собой в июле 2017 года, в организме музыканта были обнаружены алкоголь и наркотические вещества.