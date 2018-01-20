Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования

КИЕВ. 20 января. УНН. Ровно в полночь с пятницы на субботу (07:00 по киевскому времени) истек срок действия принятой в конце декабря 2017 резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств, теперь они будут вынуждены прекратить выполнять ряд своих функций из-за отсутствия средств, так как полноценный бюджет на 2018 год не принят. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Проект новой резолюции не смог преодолеть процедурное голосование и набрать необходимые 60 голосов для прекращения дебатов по этому вопросу. Это произошло в результате того, что республиканцы и демократы не договорились по ряду параметров. Последние, в частности, требовали включить в резолюцию мероприятия по защите от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними.

Демократы “поставили политику выше интересов нашей национальной безопасности, семей военнослужащих, уязвимых детей и возможности служить всем американцам”, говорится в заявлении официального представителя Белого дома Сары Сандрес, поступившем в РИА “Новости”.

Белый дом назвал политику демократов в сенате США в области финансирования правительства страны “обструкционистских лузеров, а не законодателей”.

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Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл возложил на демократов вину за закрытие федеральных ведомств, однако добавил, что готов к новым переговорам с целью найти выход из сложившейся ситуации.

В ответ на обвинения лидер демократов американского сената США Чак Шумер заявил, что вина за закрытие (шатдаун) федеральных ведомств лежит полностью на президенте Дональда Трампа.

“Вина должна полностью лечь на плечи Трампа. Это будет названо шатдаун Трампа, потому что нет никого, кто заслуживает обвинения за то, в каком положении мы оказались”, - заявил Шумер.

Напомним, Конгресса США до сих пор не удается утвердить бюджет на текущий финансовый год, начавшийся 1 октября 2017. Одним из основных спорных пунктов является военный бюджет, против резкого увеличения выступают демократы. Кроме того, Демократическая партия отказывается утверждать финансирования строительства стены на границе США и Мексики.

В 2013 году за бюджетного кризиса правительство США было вынуждено частично приостановить работу на 16 дней. Это был первый простой госучреждений с середины 1990-х годов. Соединенные Штаты являются одной из немногих стран, где правительство не может в полной мере функционировать без бюджета.