В Украине из-за непогоды без света остаются 390 населенных пунктов

КИЕВ. 20 января. УНН. Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 390 населенных пунктов: Одесская область - 298, Черкасская - 76, Черниговская - 16, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что на 8:00 20 января опасных метеорологических явлений не наблюдается.

"Погодные условия стабилизировались. Небольшой снег наблюдается в Кировоградской области", - говорится в сообщении.

В связи с большим скоплением крупногабаритного транспорта замедленно движение на участке автодороги М-05 Киев - Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей в направлении города Одесса, говорится в сообщении.

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По данным ГСЧС, к расчистке дорог и оказанию помощи в буксировке транспорта на данных участках привлечено 43 единиц техники и 84 человека, из них от Укравтодора - 23 единицы техники и 32 человека, ГСЧС - 16 единиц техники и 44 человека, Министерства обороны Украины - 2 единицы техники и 4 человека, коммунальных служб - 2 единицы техники и 4 человека.

Подразделениями ГСЧС в течение 19 января проведено буксировки 943 автотранспортных средств и оказана помощь 1815 гражданам.