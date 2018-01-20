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Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключили от сети

Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключили от сети

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сегодня в 00 часов 35 минут энергоблок №2 Запорожской АЭС был отключен от сети для проведения планового среднего ремонта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЗАЭС.

По информации пресс-службы, в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 5000 МВт.

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Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Источник: УНН
Теги: АЭС, Запорожье
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