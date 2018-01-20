Более 400 авто собрались в очереди на КПВВ на Донбассе

КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня в очередях на КПВВ на Донбассе собралось 410 авто, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПСУ.

"Сегодня утром в КПВВ на Донбассе на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/70; "Марьинка" - 40/60; "Новотроицкое" - 50/20; "Гнутово" - 60/50", - говорится в сообщении.

Пограничники уверяют, что пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения, остается интенсивным.

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В общем вчера в КПВВ было оформлено 31,1 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 7705 человек и 915 транспортных средств; "Марьинка" - 7535 человек и 1370 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6050 человек и 1135 транспортных средств; "Гнутово" - 3095 человек и 710 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6690 человек.