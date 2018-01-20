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Стало известно, как наличие депозитов влияет на субсидию

Стало известно, как наличие депозитов влияет на субсидию

КИЕВ. 20 января. УНН. Депозиты и доходы от их размещения не учитываются при назначении субсидии, передает УНН со ссылкой на сообщение Правительственного портала в Facebook.

“Субсидия назначается без учета наличия депозитов и доходов от их размещения в банке, без каких-либо ограничений относительно наличия имущества”, — говорится в сообщении.

Для назначения субсидии совокупный доход исчисляется исходя из доходов, без учета налога с доходов физических лиц, а также размеров государственной социальной помощи, выплачиваемой структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения, кроме:

  • части помощи при рождении ребенка, выплата которой осуществляется единоразово;
  • части помощи при усыновлении ребенка, выплата которой осуществляется единоразово;
  • единовременного вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание Украины “Мать-героиня”;
  • государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
  • помощи на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство;
  • ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

При этом в совокупный доход также не учитываются:

  • уплаченные лицом алименты;
  • доходы от размещения депозитов;
  • оплата труда членов избирательной комиссии, а также лиц, привлекаемых к работе в комиссии, в том числе в день голосования, дни установления итогов голосования и результатов выборов;
  • помощь общественных и благотворительных организаций;
  • пособие на погребение;
  • одноразовая помощь, предоставляемая в соответствии с законодательством или по решению органов исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности;
  • стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, протезно-ортопедических изделий, средств реабилитации;
  • суммы, выплачиваемые в порядке возмещения вреда, причиненного работнику за повреждение его здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей.

Напомним, государство не прекратит выплачивать субсидию, если семья совершила покупку стоимостью более 50 тыс. грн.

Источник: УНН
Теги: субсидии, депозит, коммунальные услуги
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