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Малазиец пытался попасть в Украину по чужому паспорту

Малазиец пытался попасть в Украину по чужому паспорту

КИЕВ. 20 января. УНН. В международном аэропорту "Одесса", во время оформления пассажиров авиарейса "Одесса-Варшава" пограничники задержали гражданина Малайзии с чужим паспортом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Так, вчера во время проверки паспорта у пограничного наряда возникли сомнения. По результатам углубленной проверки был подтвержден факт использования чужого паспорта.

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"Правонарушитель задержан до момента установления лица, после чего будут привлечены к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Паспортный документ изъят", - говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: Одесса, Украина, задержание, аэропорт
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