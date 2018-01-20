Боевики "ДНР" не предоставили гарантий безопасности для восстановления мобильной связи - СЦКК

КИЕВ. 20 января. УНН. ОРДО не гарантирует безопасности на проведение ремонтных работ "Vodafone Украины" на оккупированной части Донбасса. Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, передает УНН.

"... все заявки компании "Vodafone Украина" на проведение ремонтно-восстановительных работ поврежденного оборудования в районе населенного пункта Оленевка (Донецкая область), подтвержденные гарантии безопасности штаба АТО и, при содействии СММ ОБСЕ, переданные ОРДО, остаются без реализации. В настоящее время гарантий безопасности проведения работ со стороны ОРДО представлено", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что "все это свидетельствует о незаинтересованности руководителей ОРДО в восстановлении работы мобильной сети оператора "Vodafone Украины" на оккупированной части Донбасса".

Напомним, 19 января специалистами компании "Vodafone Украины" при содействии украинской стороны СЦКК, штаба АТО и СММ ОБСЕ в Украине завершены ремонтные работы по восстановлению работоспособности поврежденного оборудования мобильного оператора в районе населенного пункта Веселая Гора (Луганская область).