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Боевики "ДНР" не предоставили гарантий безопасности для восстановления мобильной связи - СЦКК

Боевики "ДНР" не предоставили гарантий безопасности для восстановления мобильной связи - СЦКК

КИЕВ. 20 января. УНН. ОРДО не гарантирует безопасности на проведение ремонтных работ "Vodafone Украины" на оккупированной части Донбасса. Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, передает УНН.

"... все заявки компании "Vodafone Украина" на проведение ремонтно-восстановительных работ поврежденного оборудования в районе населенного пункта Оленевка (Донецкая область), подтвержденные гарантии безопасности штаба АТО и, при содействии СММ ОБСЕ, переданные ОРДО, остаются без реализации. В настоящее время гарантий безопасности проведения работ со стороны ОРДО представлено", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что "все это свидетельствует о незаинтересованности руководителей ОРДО в восстановлении работы мобильной сети оператора "Vodafone Украины" на оккупированной части Донбасса".

Напомним, 19 января специалистами компании "Vodafone Украины" при содействии украинской стороны СЦКК, штаба АТО и СММ ОБСЕ в Украине завершены ремонтные работы по восстановлению работоспособности поврежденного оборудования мобильного оператора в районе населенного пункта Веселая Гора (Луганская область).

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, боевики, мобильная связь
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