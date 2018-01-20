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В правительстве объяснили, что делать с неиспользованными субсидиями

В правительстве объяснили, что делать с неиспользованными субсидиями

КИЕВ. 20 января. УНН. Неиспользованные субсидии должны защитываться поставщиком услуги в счет платы за услуги следующих расчетных периодов, передает УНН со ссылкой на сообщение Правительственного портала в Facebook.

“Сумма субсидии, предоставленной на оплату коммунальных услуг размере социальных нормативов, и которая не использована в прошлом месяце семьей благодаря экономии энергоресурсов (электроэнергии, газа или воды), должна зачисляться в счет платы за услуги следующих расчетных периодов”, — говорится в сообщении.

Например, если в январе обязательный платеж составляет 1000 гривен по социальной норме в 400 кубометров газа, а фактически использовано лишь 100 кубометров, то остаток в 300 кубометров можно использовать в более холодные месяцы.

Также отмечается, что сумма сэкономленной субсидии не влияет на расчет размера обязательной платы за коммунальные услуги. Он определяется исходя исходя из совокупного дохода семьи и информации о тарифах от поставщиков услуг и не меняется в течение периода получения субсидии.

“В случае нарушения этих правил, украинцы могут обращаться с жалобами к руководителям органов власти на местах или органов местного самоуправления”, — уточнили в правительстве.

Напомним, правительство увеличило размер ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Источник: УНН
Теги: субсидии, экономика, коммунальные услуги
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