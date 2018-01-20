Обязательную установку счетчиков на газ отложили до 2021 года

КИЕВ. 20 января. УНН. В Украине вступил в силу закон, который переносит обязательную установку счетчиков на газ до 2021 года. Вчера закон № 2260-VIII “О внесении изменений в закон Украины ”Об обеспечении коммерческого учета природного газа“ относительно порядка установления счетчиков потребителям природного газа” опубликовали в официальном издании “Голос Украины”, передает УНН.

Согласно документу, счетчики на газ нужно установить не до начала 2018-го, а до 1 января 2021 года.

На установку счетчиков не будут тратить деньги местных бюджетов. Если украинцы сами будут устанавливать счетчики в квартирах - им будут возмещать расходы за счет тарифа на распределение газа.

Газоснабжающие компании не смогут прекращать поставки топлива в дом, если его совладельцы отказались от счетчика на весь дом.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон, регламентирующий установку счетчиков потребителям природного газа.