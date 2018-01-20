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Автобус со школьниками попал в ДТП в Турции: 11 человек погибли, 44 - ранены

Автобус со школьниками попал в ДТП в Турции: 11 человек погибли, 44 - ранены

КИЕВ. 20 января. УНН. Крупная авария с участием автобуса, перевозившего школьников, произошла в турецкой провинции Эскишехир: 11 человек погибли, 44 получили ранения. Об этом сообщил губернатор провинции Оздемир Чакаджак, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

"Автобус, который вез учеников на экскурсию из Анкары в Бурсу, по неизвестной причине врезался в деревья, растущие возле трассы. В результате аварии 11 человек погибли и 44 получили ранения. Раненые доставлены в больницы, их состояние опасений не вызывает. Прокуратура начала расследование, водители задержаны", - сообщил губернатор.

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В то же время, по информации газеты Hurriyet, в автобусе находилась группа школьников, которые направлялись на горнолыжный курорт Улудаг на время школьных каникул. Некоторых из них сопровождали родители.

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По предварительным данным, причиной аварии могла могло стать животное, чкоторое выбежало на дорогу.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Турция, жертвы
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