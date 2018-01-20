День памяти защитников донецкого аэропорта: панахида и фотовыставка

КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников донецкого аэропорта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Института национальной памяти.

"Именно 20 января подрывом нового терминала аэропорта завершилась его 242-дневная оборона. Разрушенные стены аэропорта накрыли своих последних защитников", - говорится в сообщении.

В день памяти защитников донецкого аэропорта открылась выставка "Аэропорт ... адская полоса".

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"Выставка "Аэропорт ... Адская полоса" - это первая попытка музейными средствами рассказать об эпопее обороны Донецкого аэропорта. В экспозиции - около 400 экспонатов: фотографии, документы, форма, военное снаряжение. Все это принадлежало 53-м киборгам. Артефакты научные сотрудники музея собирали по всей стране, их отдавали в музейной коллекции родные погибших, которые защищали аэропорт", - говорится в сообщении.

Кроме того, в столичном Владимирском соборе началась панихида по погибшим защитниками ДАПа.