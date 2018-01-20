Теннисист Стаховский пробился в полуфинал турнира в Германии
Сергей Стаховский
КИЕВ. 20 января. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский уверенно вышел в полуфинал челленджера с призовым фондом в 43 тыс. евро "Koblenz open", который проходит в немецком городе Кобленц, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В четвертьфинале киевлянин, посеянный на турнире под третьим номером, разгромил египетского теннисиста Мохаммеда Софвата - 6:2, 6:1.
За выход в финал Сергей поспорит с немецким теннисистом Матсом Мораингом, которому организаторы предоставили "wild card".
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Примечательно, что в парной сетке соревнований представитель Украины Владимир Ужиловский в дуэте с поляком Панфилом также пробился в 1/2 финала.
Напомним, что Стаховский не сумел преодолеть первый круг квалификации на Открытом чемпионате Австралии по теннису.