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Теннисист Стаховский пробился в полуфинал турнира в Германии

Теннисист Стаховский пробился в полуфинал турнира в Германии

Сергей Стаховский

КИЕВ. 20 января. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский уверенно вышел в полуфинал челленджера с призовым фондом в 43 тыс. евро "Koblenz open", который проходит в немецком городе Кобленц, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В четвертьфинале киевлянин, посеянный на турнире под третьим номером, разгромил египетского теннисиста Мохаммеда Софвата - 6:2, 6:1.

За выход в финал Сергей поспорит с немецким теннисистом Матсом Мораингом, которому организаторы предоставили "wild card".

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Примечательно, что в парной сетке соревнований представитель Украины Владимир Ужиловский в дуэте с поляком Панфилом также пробился в 1/2 финала.

Напомним, что Стаховский не сумел преодолеть первый круг квалификации на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, теннис
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