В Украине изменились нормы выдачи разрешений для производителей кормов

КИЕВ. 20 января. УНН. В Украине вступили в силу некоторые положения закона № 2264-VIII “О безопасности и гигиене кормов”, в том числе — о разрешении на использование мощностей для операторов рынка. Документ вчера был опубликован в официальном издании “Голос Украины”, передает УНН.

В частности, документ изменил определение термина “эксплуатационное разрешение”. Кроме того, уточняется, что такие разрешения выдает территориальный орган компетентного органа.

В новой редакции приведен перечень данных, которые должно содержать заявление оператора рынка для получения эксплуатационного разрешения:

наименование;

идентификационный код согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований;

местонахождение или фамилия, имя, отчество;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

место жительства оператора рынка;

название (описание) мощности;

ее адрес;

планируемые виды деятельности;

перечень пищевых продуктов, которые планируется производить или хранить;

вид оператора рынка по классификации субъектов хозяйствования, определенной Хозяйственным кодексом Украины (субъект микро-, малого, среднего или крупного предпринимательства).

Если в эксплуатационном разрешении отказано в соответствующем решении должно быть отражено основание для отказа и фактические обстоятельства, подтверждающие наличие такого основания.

Выдача эксплуатационного разрешения осталась платной (0,17 минимальной зарплаты, установленной на 1 января календарного года, в котором подано заявление (632,91 грн в 2018 году), как и возобновление его действия. Выдать разрешение или восстановить действие разрешения должны в течение 2 рабочих дней после получения оплаты.

При реконструкции мощности оператор рынка за 15 суток (срок проверки) должен обратиться о ее инспектировании.

Кроме того, теперь в законе прописаны данные, которые должно содержать обращение для государственной регистрации мощностей (тех, на которые не требуется эксплуатационное разрешение).

Также вступила в силу норма, согласно которой Госпродпотребслужба утверждает порядок проведения государственной регистрации мощностей, ведения государственного реестра мощностей операторов рынка и предоставления информации из него.

Напомним, повышение качества украинского молока будет обеспечиваться за счет значительной государственной поддержки.