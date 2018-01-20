В МИД рассказали, когда украинские туристы смогут вернуться из Египта домой

КИЕВ. 20 января. УНН. Из-за сложных погодных условий, вылеты самолетов из аэропортов Египта вчера были ограничены. При этом 19 января в 20.00 должен был быть рейс в Киев, а сегодня планируется вылет в 16.00. Об этом сообщил УНН представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Задержка рейсов из Египта в Украину связана со штормовым предупреждением и песчаной бурей, которая бурлит в Египте. Но вчера должен был быть рейс в 20.00 и сегодня в 16.00. Более точной информации пока нет", - сообщил он.

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По словам представителя МИД, туроператоры обязались обеспечить комфортное пребывание в Египте украинских туристов, рейсы которых задерживаются.