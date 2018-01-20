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Суббота, 20 января 2018, 12:39 • Тоня Туманова
ДТП в Турции: в МИД проверяют, есть ли среди пострадавших украинцы
КИЕВ. 20 января. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины проверяют, есть ли среди погибших и пострадавших в ДТП в Турции граждане Украины. Об этом сообщил УНН представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
"Консул установил связь с полицией и проверяет, есть ли среди пострадавших в ДТП в Турции украинцы", - сообщил Кирилич.
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Напомним, крупная авария с участием автобуса, перевозившего школьников, произошла в турецкой провинции Эскишехир: 11 человек погибли, 44 получили ранения.
Источник: УНН
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