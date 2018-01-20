Протест против реформы юстиции: со всей Румынии люди съезжаются в Бухарест
БУХАРЕСТ-КИЕВ. 20 января. УНН. Со всей Румынии люди съезжаются в Бухарест на акцию протеста против реформы юстиции, передает корреспондент УНН.
Акция, запланированная на сегодня, 20 января, активно анонсировалась в сети Facebook.
С 12:00 протестующие встречают своих сограждан около вокзала Gara de Nord.
Также, к Бухаресту направляются несколько автоколонн активистов из других городов. В частности, из Клуж-Напоки, Брашова, Питешт и других.
В других городах акции протеста пройдут также.
Жандармерия Бухареста, в свою очередь, опубликовала на своей странице в Facebook обращение к протестующим с призывом к мирному и цивилизованному поведению во время акции.
Отметим, что сама акция начнется в 18:00 на одной из центральных площадей, откуда люди маршем планируют пройти к зданию парламента.
Отметим, Румыния протестует против реформы юстиции.