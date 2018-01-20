Украинское посольство в Афинах атаковали неизвестные с бутылками с зажигательной смесью
КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня ночью была попытка атаки на украинское посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране", - написал министр.
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По словам Климкина, о безопасности заботятся и принимаются меры по всем странам.
Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточную охрану. Заботимся о безопасности и принимает меры по всем странам.- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 января 2018