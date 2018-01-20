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Мужчина в Одессе забаррикадировался в квартире и стрелял по прохожим из окна

Мужчина в Одессе забаррикадировался в квартире и стрелял по прохожим из окна

ОДЕССА-КИЕВ. 20 января. УНН. В Одессе пьяный 49-летний мужчина забаррикадировался в квартире и устроил из окна стрельбу по людям пожилого возраста. Об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, передает УНН.

"Утро. Одесса. Пьяный 49-летний неадекват забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям пожилого возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм", - написал Головин.

По его словам, "стрелка" вместе с КОРД взяли штурмом.

"Пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику. Сейчас задержан по ч. 4 ст. 296 УК. Без пострадавших", - добавил Головин.

Как сообщал УНН, 19 января на вул.Новосельського произошла стрельба - при задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и открыл по полицейским огонь из автоматического огнестрельного оружия.

Во время стрельбы получили ранения четыре человека - трое правоохранителей, один из которых получил тяжелые травмы, а также случайный очевидец события.

Позже стало известно, что один из полицейских скончался в больнице.

Источник: УНН
Теги: Одесса, стрельба
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