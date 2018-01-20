В Затоке на базе отдыха прогремел взрыв

ОДЕССА-КИЕВ. 20 января. УНН. Около трех часов ночи в пгт Затока неустановленное лицо, находясь на территории базы отдыха, путем подрыва, повредило часть здания. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

"Установлено, что эпицентр взрыва находится в помещении, за входными металлическими воротами, где была обнаружена воронка, возле которой находилась полимерная канистра с остатками горюче-смазочных материалов, а также фрагмент полиэтилена с рваными краями. При осмотре прилегающей к базе отдыха территории было обнаружен топор, проволока длиной 56 метров, спортивная туристическая сумка и кабель", - говорится в сообщении.

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По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

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В настоящее время назначен ряд экспертиз. Мотивы совершения данного преступления и причастные к нему лица устанавливаются. В результате взрыва никто не пострадал. Расследование продолжается.