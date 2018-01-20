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Военные оркестры завтра сыграют в украинских аэропортах в честь "киборгов"

Военные оркестры завтра сыграют в украинских аэропортах в честь "киборгов"

КИЕВ. 20 января. УНН. Завтра, 21 января, в честь защитников Донецкого аэропорта в украинских аэропортах сыграют военные оркестры. Об этом сообщил полковник службы Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута во время пресс-брифинга, передает УНН.

Праута сообщил, что завтра, 21 января, в честь защитников Донецкого аэропорта в украинских аэропортах сыграют военные оркестры.

"В 8:00 30 минут на третьем этаже терминала "D" Международного аэропорта "Борисполь" состоится выступление с участием 7 лучших оркестров гарнизона города и музыкальных подразделений других военных формирований. Подобная акция с участием военных музыкальных коллективов в этот день также состоится в городах Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Харьков, Чернигов и Винница", - рассказал полковник Праута.

Напомним, 20 января в Украине отмечают день памяти защитников донецкого аэропорта.

Источник: УНН
Теги: Украина, киборги, аэропорт
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