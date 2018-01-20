На Закарпатье 17-летний парень повесился на сеновале

УЖГОРОД-КИЕВ. 20 января. УНН. Вчера, 19 января, в пгт Ясиня Раховского района сеновале одного из частных дворов повесился 17-летний парень. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"В отделение полиции обратился 40-летний житель поселка Ясиня. Мужчина сообщил, что на сеновале, который находится в его домохозяйстве, обнаружил тело своего пасынка. Полицейские выяснили, что 17-летний юноша покончил жизнь самоубийством через повешение. Во время ужина с семьей парень вышел из квартиры и не вернулся. Впоследствии родные обнаружили его повешенным", - сообщают в полиции.

По данному факту правоохранители начали проверку. Сейчас открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство". Следствие по делу продолжается, полиция допрашивает родных несовершеннолетнего.

Как ранее сообщал УНН, в Закарпатье злоумышленник забил битой 19-летнего парня.