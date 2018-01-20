Кличко и Шварцнеггер не поделили крендель на вечеринке в Австрии

КИЕВ. 20 января. УНН. Американский актер и 38-й губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер и всемирно известный украинский боксер Владимир Кличко не поделили пряник на 27-й ежегодной вечеринке Weisswurst Party, проходящей в окрестностях Китцбюэля в Австрии. Соответствующие фото опубликованы на странице klitschko-brothers.com в Facebook, передает УНН.

“Арнольд Шварценеггер и Владимир Кличко во время 27-й ежегодной вечеринки Weisswurst Party в отеле Stanglwirt”, — сказано в подписи к фото.

Как видно со снимков, знаменитости решили пошутить и изобразили, будто не могут поделить крендель.

Справка УНН.

В Китцбюэле (Австрия) — одном из первых в мире горнолыжных курортов, каждый год проходит множество зимних праздников и вечеринок.

Одна из них — ежегодная грандиозная Weisswurst Party (дословно “Праздник белых сосисок”) приуроченная к традиционным лыжным гонкам с горы Ханенкамм, собирающим из года в год огромное количество зрителей и болельщиков.

Напомним, братья Виталий и Владимир Кличко вспомнили детство и поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством.