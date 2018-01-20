Олимпиада-2018: за награды поборются 22 спортсмена из КНДР

КИЕВ. 20 января. УНН. Спортсмены из КНДР примут участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщил Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Рад сообщить, что спортсмены КНДР примут участие в Олимпийских играх", - сказал Бах.

По информации СМИ, 22 северокорейских спортсмена примут участие в трех олимпийских дисциплинах.

Издание также отмечает, что 20 января в штаб-квартире МОК в Лозанне состоялась встреча между представителями КНДР, Южной Кореи, МОК и оргкомитета Игр-2018.

Ранее Бах заявил, что Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане привели к мирному диалогу между КНДР и Южной Кореей.