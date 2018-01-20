Во Львове СБУ задержали группу рейдеров

КИЕВ. 20 января. УНН. Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу рейдеров, которые незаконно отчуждали земельные участки и помещения коммунальной собственности. Об этом сообщили в УСБУ во Львовской области, передает УНН.

Оперативники спецслужбы установили, что преступная группировка, в состав которой входило четверо местных жителей, подделывала документы и вносила недостоверные сведения в государственный реестр прав на недвижимое имущество. Сотрудники СБ Украины задокументировали факт "отжима" отдельных земельных участков и помещений.

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Правоохранители задержали рейдеров при попытке незаконного отчуждения коммунального помещения в одном из спальных районов Львова площадью пятьсот квадратных метров и стоимостью сто двадцать тысяч долларов США.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.