Порошенко: киборги - символ Украины, которую невозможно победить

КИЕВ. 20 января. УНН. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорта. И наши Киборги - символ Украины, которую невозможно победить. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"242 дня несокрушимости. 242 дня героизма. 242 дня преданности. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорта. И наши Киборги - символ Украины, которую невозможно победить", - написал Порошенко.

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Напомним, 20 января в Украине отмечают день памяти защитников донецкого аэропорта.