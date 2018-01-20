Новости: Политика
Суббота, 20 января 2018, 16:01 • Тоня Туманова
Порошенко: киборги - символ Украины, которую невозможно победить
КИЕВ. 20 января. УНН. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорта. И наши Киборги - символ Украины, которую невозможно победить. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"242 дня несокрушимости. 242 дня героизма. 242 дня преданности. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорта. И наши Киборги - символ Украины, которую невозможно победить", - написал Порошенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные оркестры завтра сыграют в украинских аэропортах в честь "киборгов"
Напомним, 20 января в Украине отмечают день памяти защитников донецкого аэропорта.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час