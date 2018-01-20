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Спасатели помогли извлечь из снега 300 автомобилей в Кировоградской области

Спасатели помогли извлечь из снега 300 автомобилей в Кировоградской области

КИЕВ. 20 января. УНН. Для оказания помощи водителям, чьи автомобили оказались на сложных участках дорог, продолжает работать специальная техника Управления ГСЧС в Кировоградской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе В ГСЧС в области.

По состоянию на 09:00 20 января, спасателями отбуксировано на безопасные участки дорог 300 единиц и автомобильной техники.

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Всего к данным работам привлечены 101 человек личного состава и 38 единиц техники подчиненных подразделений Управления ГСЧС в области.

Источник: УНН
Теги: снег, Украина, спасатели
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