Конфликт из-за денег: в Донецкой области мужчина зарезал своего должника

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 20 января. УНН. 21-летний житель Славянска решил денежный конфликт с помощью ножа. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Через час злоумышленника удалось разыскать. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"В полицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов Славянская человек получил ножевое ранение. При выезде на место происшествия было установлено, что погибший - местный житель 1986 года рождения", - отмечают в пресс-службе Славянского отдела полиции.

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Задержанный пояснил, что в течение двух дней вместе с убитым и их общими знакомыми распивал алкоголь. Во время застолья между ним и потерпевшим произошел конфликт из-за денежного долга потерпевшего. В ходе драки "должник" получил смертельное ножевое ранение.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.