Регистрация | Вход |
USD: 28,84 0,0673  EUR: 35,35 0,1400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 20 января 2018 18:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперт спрогнозировал повышение цен на газ весной
Эксперт спрогнозировал повышение цен на газ весной
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Происшествия
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

На Харьковщине бывший боец ​​АТО взял в заложники женщину

На Харьковщине бывший боец ​​АТО взял в заложники женщину

КИЕВ. 20 января. УНН. 20 января в Харьковской области в городе Чугуев бывший военный взял в заложницы женщину и закрылся в квартире многоэтажки. Об этом написал на Facebook-странице “Честно о Чугуеве” пользователь сети, передает УНН.

Как рассказал очевидец, в доме где он проживает, на 7 этаже военнослужащий заблокировал семью, в частности, свою сожительницу (мать двоих детей). На месте инцидента находились полицейские, медики и работники ГСЧС.

Позже стало известно, что ситуация разрешилась путем переговоров.

Это была бытовая ссора между бывшим бойцом АТО и его сожительницей. Военнослужащий отпраздновал свое возвращение в кафе с сожительницей и ее ребенком. Утром, когда семья вернулась домой, нетрезвый мужчина обвинил женщину в том, что она плохо заботится о детях и угрожал ей ножом. Дочь женщины убежала и вызвала полицию. Мужчина же закрылся со своей избранницей в квартире.

На место происшествия приехали полицейские и экстренные службы, им удалось убедить бойца отпустить заложницу и сдаться.

Напомним, апелляционный суд Харькова отклонил жалобу защитника Владимира Безуха, который 30 декабря захватил заложников в харьковском отделении "Укрпочты" , и решил оставить его под стражей без возможности внесения залога.

Источник: УНН
Теги: АТО, Харьковская область, полиция, заложники, боец
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.