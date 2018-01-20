На Харьковщине бывший боец ​​АТО взял в заложники женщину

КИЕВ. 20 января. УНН. 20 января в Харьковской области в городе Чугуев бывший военный взял в заложницы женщину и закрылся в квартире многоэтажки. Об этом написал на Facebook-странице “Честно о Чугуеве” пользователь сети, передает УНН.

Как рассказал очевидец, в доме где он проживает, на 7 этаже военнослужащий заблокировал семью, в частности, свою сожительницу (мать двоих детей). На месте инцидента находились полицейские, медики и работники ГСЧС.

Позже стало известно, что ситуация разрешилась путем переговоров.

Это была бытовая ссора между бывшим бойцом АТО и его сожительницей. Военнослужащий отпраздновал свое возвращение в кафе с сожительницей и ее ребенком. Утром, когда семья вернулась домой, нетрезвый мужчина обвинил женщину в том, что она плохо заботится о детях и угрожал ей ножом. Дочь женщины убежала и вызвала полицию. Мужчина же закрылся со своей избранницей в квартире.

На место происшествия приехали полицейские и экстренные службы, им удалось убедить бойца отпустить заложницу и сдаться.

Напомним, апелляционный суд Харькова отклонил жалобу защитника Владимира Безуха, который 30 декабря захватил заложников в харьковском отделении "Укрпочты" , и решил оставить его под стражей без возможности внесения залога.