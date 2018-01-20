Энергоблок №2 Ровенской АЭС подключен к энергосети

КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня в 12:11 энергоблок № 2 (ВВЭР-440) Ровенской АЭС подключен к сети после устранения замечаний, которые привели к остановке блока. Проводится набор мощности в соответствии с "Регламентом ...", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнергоугля.

По информации пресс-службы, по состоянию на 15.00 20 января в работе находятся два энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1200 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

"Энергоблоки №1 и №3 находятся на планово-предупредительных ремонтах. Ремонтные работы проводятся в соответствии с графиками. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм", - говорится в сообщении.

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Справка. Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровенской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. КВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. КВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.