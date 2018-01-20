Более 500 специалистов работают над восстановлением электроснабжения в Одесской области

КИЕВ. 20 января. УНН. Над восстановлением электроснабжения в Одесской области работают 150 аварийных бригад, 186 единиц техники и 509 специалистов. Об этом стало известно сегодня во время заседания штаба по вопросам непогоды в Одесской областной государственной администрации, передает УНН.

"Сегодня есть определенные сдвиги по восстановлению электроснабжения в районах области. Готовится план ремонтных мероприятий по всему региону. Представители районной власти должны довести до сведения населения эту информацию", - сообщил заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Александр Терещук.

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По информации ОГА, пока сложная ситуация остается в Раздельнянском районе, где без света - более 42 населенных пунктов. В частности, в Белгород-Днестровском районе - 41, Тататарбунарськом - 37, Тарутинском - 36, Велико-Михайловском - 26. Без электроснабжения пока часть города Измаил. К работам по восстановлению электроснабжения от РЭС привлечены 5 бригад. В Арцизском районе повалено 200 электроопор. Ремонтные работы выполняют 5 бригад.

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Во время обсуждения стало известно, что возобновлено движение всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования. С привлечением техники продолжается расчистка участка Ананьев-Подольск на трассе М13.

За сутки спасатели 102 раза оказывали помощь по изъятию транспортных средств и спасли 798 человек, из них - 56 детей.